Приставы заглянули к должникам на Ключевой и описали имущество

В Петрозаводске сотрудники службы судебных приставов провели совместный рейд с коммунальщиками.

Как сообщили в республиканском УФССП, в ходе рейда они обошли 20 адресов должников, проживающих на Ключевой.

"Сотрудники службы вручили гражданам пять требований о явке на прием, установили места работы должников с целью последующего обращения взыскания на их заработную плату, выясняли имущественное положение. В отношении двух должников составлены акты описи и ареста имущества, которое оставлено на ответственное хранение должникам: два телевизора, домашний кинотеатр, компьютер", - рассказали в управлении.

Подобные рейды проводятся постоянно, поскольку являются "одним из эффективных методов напомнить гражданам об их долгах и проверить имущественное положение должников", заключили в УФССП.