Приватизация помещений Сбербанка в Петрозаводске прошла по закону, заявил Виктор Масляков

Бывший мэр Петрозаводска Виктор Масляков в суде подтвердил, что в приватизации помещений Сбербанка нет состава преступления, которое пытаются инкриминировать Девлету Алиханову. Аукционы прошли в соответствии с законом, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

В понедельник Петрозаводский городской суд допросил экс-мэра карельской столицы Виктора Маслякова по делу Девлета Алиханова.

Масляков общался со сторонами процесса по видеосвязи из зала Санкт-Петербургского суда. Показания он давал сидя, сказав, что ему сложно стоять, так как он недавно перенес операцию. По этой же причине он не смог приехать в петрозаводский суд.

Бывший мэр карельской столицы подтвердил, что у них с Алихановым были "сложные отношения"

"Лично (с Алихановым) не знаком, - сказал Масляков. – Знаю его как депутата, как политика, как члена Совета Федерации бывшего. С Алихановым всегда были сложные отношения".

Что касается, приватизации помещений, арендованными Сбербанком, Масляков заявил, что лично руководитель карельского управления Сбербанка Елена Палкина пришла к нему на прием и просила их выставить на аукцион.

"Летом 2007 года, насколько я помню, она (Палкина) приходила ко мне на прием с просьбой о приватизации помещений Сбербанка, которые они арендовали. Она просила меня выставить их на аукцион, заверила меня, что они будут участвовать в аукционе. У меня сомнений никаких не было, что они выиграют этот аукцион, потому что очень состоятельное финансовое банковское учреждение. Второе – был документ, просьба главы республики (на тот момент Сергей Катанандов – "Столица на Онего") приватизировать эти помещения", - рассказал Масляков.

Он уточнил, что инициатива о приватизации этих объектов недвижимости появилась только после визита Палкиной и письма Катанандова.

Более того, Масляков, отвечая на вопросы сторон процесса, сказал, что вопрос о возврате остатка от авансированного платежа за долгосрочную аренду с Пальцевой не обсуждался.

" При выставлении объектов на приватизацию этих объектов все требования законодательства были соблюдены?" – спросил адвокат Алиханова.

"Да, все согласования всех отделов, всех подразделений было пройдено, - ответил Масляков. – Согласно действующему законодательству согласования с Петросоветом прошли. Оценка прошла, все документы были подготовлены в соответствии с законодательством. И помещения были выставлены на аукцион".

Экс-глав Петрозаводска подтвердил в суде, что аукцион был открытый, участвовать в нем мог любой желающий. Об этом мэрия сделала объявление, согласно действующему законодательству.

Он также сказал, что никакого давления на мэрию или депутатов Петросовета не было.

Напомним, Масляков – не первый свидетель, который утверждает, что приватизация помещений Сбербанка прошла в соответствии с законодательством, подтверждая, что в деле Алиханова нет состава преступления.

Таким образом, Масляков подтверждает законность приватизации помещений Сбербанка, а в действиях Алиханова нет состава преступления, так как он не имеет отношения к аукциону.

Между тем, Девлет Алиханов продолжает оставаться за решеткой. Во вторник в Верховном суде Карелии состоится рассмотрение апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей известного в республике политика.