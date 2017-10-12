Привычные планировки по рекордно низким ценам в новом жилом комплексе "Уютный"

Новый жилой комплекс от ведущего застройщика республики Карелия, группы компаний КСМ, расположился в микрорайоне Древлянка-7 в центре лесного массива.

Продажа квартир идет полным ходом, выберите свою! Собственная квартира в новостройке в экологически чистом районе, с низкими коммунальными платежами, независимая от отключения отопления и горячей воды – и все это по выгодной цене!

Вы – студент или просто решили жить отдельно от родителей? Отличный вариант для первой покупки недвижимости: Однокомнатная квартира 28,88 м2 с балконом всего за 1 290 000 рублей!*

Ваши дети уже выросли и переехали в свое жилье? Или вы – молодая пара в поисках идеальной жилплощади? Обратите внимание: Двухкомнатная квартира 49,83 м2 с балконом всего за 2 040 000 рублей!*

Вы - семья с детьми? Или с вами живут ваши родители? Подходящий вариант для вас: Трехкомнатная квартира 55,38 м2 с балконом всего за 2 550 000 рублей!*

Квартира в жилом комплексе "Уютный" это:

- Дом всего в 5 этажей

- Эргономичная планировка

- Деревянные окна

- Застекленные балконы

- Крышная газовая котельная

- Природный газ

- Низкие коммунальные платежи

- Горячая вода круглый год

- Просторные парковки

- Новый детский сад на 300 мест

Действует специальная программа от застройщика "0% первый взнос".

Возможен зачет имеющегося жилья.

Записывайтесь на индивидуальный показ квартиры. Торопитесь, количество квартир ограничено!

Подробности по телефону 332-700 и на сайте kcm-kvartira.ru.

*- дом № 15 (5 этаж) по ЖК "Уютный"

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