14:43, 19 Мая 2017
Продавать госимущество в Карелии будут через сайты бесплатных объявлений
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Госкомимущества Карелии планирует развернуть широкую кампанию по продвижению приватизации государственного имущества через СМИ и другие интернет-ресурсы.
Об этом руководитель госкомитета Дмитрий Родионов сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались итоги приватизации госимущества в 2016 году, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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