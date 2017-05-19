Продавать госимущество в Карелии будут через сайты бесплатных объявлений

Госкомимущества Карелии планирует развернуть широкую кампанию по продвижению приватизации государственного имущества через СМИ и другие интернет-ресурсы.

Об этом руководитель госкомитета Дмитрий Родионов сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались итоги приватизации госимущества в 2016 году, пишут "Вести Карелии".

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