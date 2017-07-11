Продавец опасной "незамерзайки" в Карелии может лишиться свободы на два года

В Пудожском районе завершено следствие по делу о сбыте стеклоомывающей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности и жизни потребителей, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, 27-летний обвиняемый, будучи директором коммерческой организации, торговал в ноябре 2016 года в Пудоже стеклоомывающей жидкостью марок "No Frost (-30°С)" и "Windshield Washer (-30°С)". Данная продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Но директором было проигнорировано требование сотрудников правоохранительных органов изъять из продажи опасную жидкость.

При использовании стеклоомывающей жидкости "No Frost (-30°С)" и "Windshield washer (-30°С)" по прямому назначению, то есть для очистки автомобильных стекол (как однократно, так и многократно) возникает угроза для здоровья человека. При условии длительного или частого нахождения человека под воздействием паров метанола, в том числе и в салоне автомобиля при использовании этой "незамерзайки", нельзя исключить развитие токсической энцефалопатии. Заболевание сопровождается отеком головного мозга, может привести к наступлению летального исхода, следовательно, возникает угроза жизни человека, считают в Следкоме Карелии.

27–летний житель Карелии обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает Следком Карелии.