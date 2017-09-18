Продавца элитных щенков обманули в Петрозаводске

Житель Петрозаводска, разместивший в Интернете объявление о продаже элитных щенков, стал жертвой мошенника.

Как рассказали в карельском МВД, продавцу щенков позвонил неизвестный, который сообщил, что хочет купить собаку и даже готов сразу произвести оплату.

"После покупатель якобы попытался осуществить ряд операций, которые оказались неудачными. Все это привело к тому, что продавец щенков пришел к банкомату. Действуя по указаниям, которые поступали по телефону, потерпевший, сам не осознавая этого, со своего счета перевел мошеннику все денежные средства – 36 тысяч рублей. Последовавшие за этим попытки связаться с мнимым покупателем были безуспешны", - отметили в министерстве.

По данному факту проводится проверка.

"Полицейские в очередной раз призывают граждан быть бдительными при осуществлении каких-либо финансовых сделок дистанционным путем", - заключили в ведомстве.