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13:27, 19 Мая 2017

Продление времени голосования в Карелии не повысит явку на выборах, считают эксперты

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Политологи Глеб Яровой и Олег Реут прокомментировали инициативу продлить до 22 часов время голосования на выборах главы Карелии.

Как пишет Олег Реут, наблюдатели обратили своё внимание на дополнительные выборы депутата совета Кондопожского городского поселения третьего созыва по одномандатному избирательному округу №9, которые прошли 14 мая. Явка там не превысила 8%.

"Столь низкие явочные показатели вызывают вопросы и у организаторов выборного процесса, и у политических комментаторов, и у общественных наблюдателей, - отметил Реут. - Неудивительно, что на таком фоне в Законодательном собрании Республики Карелии уже начато рассмотрение законопроекта, предполагающего увеличение времени голосования на два часа – до 22.00".

По мнению Реута, инициатива депутатов, причём многопартийно представленная, не очень понятна, если на неё смотреть с общеполитической точки зрения:

"Официальный мотив парламентской инициативы сводится к тому, чтобы сделать процедуру голосования удобнее для избирателей, которые, мол, в воскресный день, 10 сентября, будут заняты огородами и сбором грибов-ягод, а потому им выгоднее, чтобы на два часа было увеличено время работы избирательных комиссий. Тогда огородники с садоводами и ягодниками успеют вернуться с полей и из лесов, чтобы выразить гражданскую волю. Плюс костомукшская местная власть "традиционно" просит продлить до десяти вечера время голосования в Костомукше, имея в виду график работы сотрудников горно-обогатительного комбината".

Другой политолог, Глеб Яровой, который является региональным координатором общероссийского движения в защиту прав избирателей "Голос", рассматривает инициативу еще более скептически:

"Да, в Кондопоге мы видим ту ситуацию, которая, в принципе, может повториться в сентябре. Только-только начался дачный сезон, а в сентябре он будет заканчиваться. Понятно, что многие горожане будут стремиться провести воскресенье 10 сентября за уборкой дачного урожая.

Очевидно, что человек, который только под вечер разогнёт спину, не пойдёт первым делом на участок для голосования. Хотя кто-то и может заехать на автомобиле, чтобы проголосовать на пути с дачи. Но навряд ли это даст серьёзный прирост в процентах явки. Не исключено, что это – такая технология, включающая параллельное "пожелание" одним отзвониться, что проголосовали, а другим – попытаться их проконтролировать. В дополнительные два часа может быть организован и привод избирателей".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-05-19 13:42:40
Это смотря сколько будут платить, время деньги.
Гость
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