Продукция компании "Беккер" вызвала интерес в районах Карелии

Товары компании, специализирующейся на производстве свежей выпечки и кондитерских изделий, заинтересовали предпринимателей из районов республики.

В продукции компании "Беккер" заинтересованы предприниматели, занимающиеся туристическим бизнесом. Владельцы горного парка Рускеала уже высказали желание организовать на территории каньона такое кафе, сообщают "Вести Карелии".

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