09:28, 13 Октября 2017
Продукция компании "Беккер" вызвала интерес в районах Карелии
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Товары компании, специализирующейся на производстве свежей выпечки и кондитерских изделий, заинтересовали предпринимателей из районов республики.
В продукции компании "Беккер" заинтересованы предприниматели, занимающиеся туристическим бизнесом. Владельцы горного парка Рускеала уже высказали желание организовать на территории каньона такое кафе, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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