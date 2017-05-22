Проект благоустройства парка возле Лососинки скорректируют по просьбе общественности

Власти Петрозаводска решили скорректировать проект благоустройства парка "Ямка", неоднозначно воспринятый жителями города.

Ранее стало известно, что в рамках программы "Комфортная городская среда" в карельской столице планируется обустроить парк "Ямка". Проект был подготовлен Петрозаводским госуниверситетом и в начале апреля одобрен жителями на общегородском собрании. Однако впоследствии выяснилось, что некоторым горожанам он не понравился.

На прошлой неделе в здании городской администрации состоялось заседание, в ходе которого инициативные горожане и экспертное сообщество высказали свои предложения по корректировке проекта. В частности, они призвали мэрию отказаться от идеи мощения брусчаткой дорожек в "Ямке" и установки гейзерного фонтана. По всему парку жители предложили организовать дренажную систему, а ведущую к "Ямке" лестницу – отремонтировать. Также горожане попросили мэрию уменьшить количество деревьев, которые предполагается снести, и вырубить только аварийные.

В понедельник глава города Ирина Мирошник сообщила журналистам, что мэрия учтет пожелания общественности.

"Мы общались и с представителями общественности, и с представителями ОНФ, и с депутатами Законодательного собрания, которые подключились к этому вопросу. При совместном обсуждении мы разъяснили те позиции, которые были не очень понятны. Они касались того, что центральная композиция будет выполняться в центре этой территории и, соответственно, там не будет подтопления, которое периодически происходит из-за разлития реки, протекающей рядом. Тем не менее, дренажные виды работ предусмотрены в контракте. Контракт здесь, насколько возможно, скорректирован. Я полагаю, это компромиссное решение. Мы убираем эти предполагаемые факторы риска, но, тем не менее, украшаем территорию, обустраиваем ее", - сказала глава города.

Мирошник также сообщила, что на этой неделе проекты, включенные в программу "Комфортная городская среда", будут утверждаться на уровне республики.

"Если будет какая-то корректировка по суммам других проектов, то дополнительные средства будут направлены на ремонт лестницы по Дзержинского", - отметила она.

Что касается фонтана, то пока непонятно, останется он в проекте или в парке установят арт-объект, предложенный общественностью взамен фонтана.

"В начале недели будет вынесено на комиссию предложение по арт-объектам. Если эти арт-объекты окажутся достойными замены фонтана, то это произойдет. Если это будет нарушать общую композицию и проект, который подготовили нам студенты университета, то фонтан останется", - отметила градоначальница.

"Мнение общественности не игнорируем, учитываем. Надеюсь, что сообща мы все-таким получим благоустроенное место", - резюмировала Мирошник.