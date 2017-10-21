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Новости. Общество
11:48, 21 Октября 2017

Профессиональная общественность Петрозаводска возмущена сокращением должности главного архитектора города

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Художники, дизайнеры, строители и архитекторы направили главе Карелии Артуру Парфенчикову коллективное обращение против сокращения должности главного архитектора Петрозаводска.

Коллективное обращение подписали 28 человек, сообщает газета "Лицей".

В открытом обращении, адресованном главе Карелии, а также председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, главе Петрозаводского городского округа Ирине Мирошник, авторы пишут, что администрацией Петрозаводского городского округа принято решение о сокращении должности главного архитектора города с 19 декабря 2017 года и что они категорически возражают против такого решения:

"С каждым годом вопросы городского развития, застройки отдельных участков Петрозаводска, благоустройства городских территорий все чаще решаются без участия архитектурной общественности или вопреки профессиональному мнению».
Авторы обращения приводят в пример строительство жилых домов на бульваре Интернационалистов вместо запланированной спортивной зоны, культовых сооружений в рекреационной зоне по улице Анохина, жилого комплекса на набережной Варкауса на месте недостроенной морской школы, так называемого «биг-бена» на площади Гагарина, торгового центра "Тетрис". Вспоминают выбор места для стелы Воинской Славы, когда в какой-то момент архитекторов просто исключили из числа тех, кто принимал решение. Только благодаря твердой позиции Союза архитекторов Карелии совместно с ветеранами Великой Отечественной войны удалось избежать установки стелы в створе проспекта Ленина, в зоне канализационного коллектора".

Главные архитекторы, сказано в обращении, есть во всех крупных городах России, к которым относится и Петрозаводск. И, показательно, чем больше мэр и губернатор заинтересованы в устойчивом развитии города и субъекта, тем выше там статус главного архитектора.

Заканчивается обращение призывом сохранить должность главного архитектора города Петрозаводска, восстановить должности главного художника города и главного архитектора республики и провести встречу руководства города и республики с архитектурной общественностью для выявления первоочередных и долгосрочных задач в градостроительной отрасли города и республики.

Полный текст открытого обращения читайте здесь.

Ранее сообщалось, что главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов находится в недоумении от такого решения городских властей.

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Комментарии

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gaudealis
2017-10-21 14:08:29
По сути, содержащиеся в обращении тезисы говорят в пользу сокращения должности главного архитектора ))) Хоть должность и была - толку всё равно ноль.
Хаос
2017-10-21 13:49:16
Гнать надо руководителя города, куда смотрят депутаты, что там не осталось нормальных людей, неужели вся власть преступна ?
Бородатый
2017-10-21 13:03:42
Художники, дизайнеры, строители и архитекторы! Вместо того, чтобы писать гневные письма с протестами - обращайтесь в суд. Если глава города нарушил закон или превысил свои полномочия, то пусть её накажут и поправят. Но сделать это должен именно суд, а не вышестоящий государственный управленец, которому вы пишете своё коллективное обращение (или как там его ещё можно назвать?)
кир
2017-10-21 12:34:58
Не знает архитектор или не хочет знать, сколько 25-этажек могут воткнуть барыги от строительства и сделать невыносимой жизнь сотен горожан окружающих домов и до каких пор можно растягивать город, не имея материальной основы? Поэтому его уволить просто необходимо.
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