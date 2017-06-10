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09:41, 10 Июня 2017

Профессор петрозаводской консерватории получила грамоту от Путина

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В Карелии вручили государственные награды Российской Федерации и Республики Карелия.

Педагоги и врачи, ученые и деятели культуры, сотрудники учреждений и предприятий -  специалисты самых разных сфер деятельности собрались в зале Благородного собрания Национального музея Карелии.

"Вы – наши лучшие люди, которые своим трудом славят родную землю, являются безусловным примером для всех жителей Карелии. И это мнение не только мое, это общее мнение земляков: ваших учеников и пациентов, почитателей и последователей", - приветствовал лауреатов врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Он вручил почетную грамоту президента Российской Федерации Вере Ниловой, профессору Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова за заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Звание "Заслуженный артист Республики Карелия" присуждено Владиславу Косареву и Эльвине Муллиной.

"Заслуженными врачами Республики Карелии" признаны Надежда Дасаева, Елена Карашурова, Михаил Коробков, Ольга Поздникина и Татьяна Трыкова.

Звание "Заслуженный работник Республики Карелия" присвоено Татьяне Селиновой.

"Заслуженным журналистом Республики Карелия" стал Наиль Шабиев.

Звание "Заслуженный работник культуры Республики Карелия" присвоено Светлане Медведевой и Юрию Наумову, "Заслуженным работником органов местного самоуправления Республики Карелия" стала Нина Заречная, "Заслуженным работником транспорта Республики Карелия" признан Александр Звездин.

За заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд почетной грамотой Республики Карелия награждены Наталья Кузнецова, Анна Лопаткина, Ольга Предтеченская, Людмила Топчиева, Елена Уксусова, Алексей Умнов.

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