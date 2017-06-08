14:20, 08 Июня 2017
Профсоюзы Карелии гонят на улицу?
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О том, какие страсти кипят в Доме профсоюзов, рассказали руководители рескомов.
На встрече с журналистами председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев напомнил, что Союз создан для того, чтобы сообща решать трудовые и социально-экономические вопросы работников разных отраслей. Однако, по его словам, у ячеек не складываются отношения с руководством Союза, и разногласия на протяжении всех шести лет руководства органом председателя Союза профсоюзов Карелии Ильи Косенкова всегда были очень серьезными.
Подробности - в нашем материале.
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