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14:20, 08 Июня 2017

Профсоюзы Карелии гонят на улицу?

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О том, какие страсти кипят в Доме профсоюзов, рассказали руководители рескомов.

На встрече с журналистами председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев напомнил, что Союз создан для того, чтобы сообща решать трудовые и социально-экономические вопросы работников разных отраслей. Однако, по его словам, у ячеек не складываются отношения с руководством Союза, и разногласия на протяжении всех шести лет руководства органом председателя Союза профсоюзов Карелии Ильи Косенкова всегда были очень серьезными.

Подробности - в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-08 14:48:09
Гнать всех , а здание детям отдать )))
Варвара
2017-06-08 14:42:34
Ну да, в доме ПРОФСОЮЗОВ устроили шалман, спаивают молодежь в модном шалман-кафе?
Гость
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