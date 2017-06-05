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16:03, 05 Июня 2017

Профсоюзы Карелии озвучили размер зарплат своих руководителей

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Средняя зарплата работников аппарата в 67 тысяч рублей названа "чистой воды выдумкой".

На сайте Союза профсоюзов Карелии появилось официальное заявление о недостоверной информации, которая на прошлой неделе была размещена в ряде СМИ.

В частности, сообщалось о том, что ряду профсоюзных организаций после заседания Совета, прошедшего 18 апреля, было предложено покинуть здание Дома профсоюзов, так как Совет Союза ввел неподъемную для некоторых  малочисленных организаций арендную плату.

Председатель Союза Илья Косенков   отметил, что данная мера обусловлена современным законодательством и наводит порядок в системе взаиморасчетов между Союзом и членскими организациями. Пропадает необходимость финансировать одни членские организации за счет других.

- Тем, кто не в силах платить, выделим бесплатное помещение. Оно позволит уменьшить перечисление членских взносов. Главное - приходите работать, -  заявил в ходе заседания Косенков.

"Является не соответствующей действительности информация о "договоренности" председателя Ильи Косенкова с председателями республиканских комитетов, чтобы "захватить" Дом профсоюзов. Решение о самостоятельной оплате коммунальных платежей членскими организациями  принимали уполномоченные органы в соответствии с Уставом", говорится в обращении к СМИ.

"И наконец, крайне неприятно уличать коллег в откровенной неправде, но названная ими средняя заработная плата аппарата Союза  - чистой воды выдумка.  Напомним уважаемым СМИ, что аппарат Союза имеет двух руководителей, чью заработную плату устанавливает Совет Союза, заседание это проходило в присутствии СМИ, цифры не являются секретом. На сегодняшний день  постановлением Совета установлены заработные платы без учета НДФЛ: председателю Союза Илье Косенкову – 60 тысяч рублей в месяц, заместителю председателя Союза организаций профсоюзов Николаю Михалеву – 48 тысяч рублей.  У остальных работников аппарата Союза организаций профсоюзов в Карелии средняя заработная плата составляет порядка 31 тысячи в месяц, так же без учета НДФЛ", - сообщается на сайте.

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Комментарии

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stranger
2017-06-05 17:29:06
Профсоюз - это седло на шее наёмного работника, чтобы удобно было сидеть работодателю.
новый
2017-06-05 16:22:14
Необходимо уточнить. Не зарплата, а содержание.
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