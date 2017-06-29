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13:17, 29 Июня 2017

Профсоюзы Карелии продолжают "регулировать отношения"

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Союз профсоюзов сделал заявление об аренде помещений в своем здании.

"Столица на Онего" рассказывала о скандальной ситуации, сложившейся в "профсоюзном семействе". Напомним, что малочисленные членские организации выразили несогласие с введением платы за аренду кабинетов в Доме профсоюзов. В связи с этим Союз профсоюзов сделал заявление о необходимости выполнить постановление президиума Союза и заключить договоры аренды в срок до 1 июля.

В частности, в заявлении сказано: "18 апреля 2017 года Совет Союза принял постановление, в соответствии с которым членские организации Союза, использующие помещения под собственные офисы обязаны оплачивать аренду по льготной ставке - 220 рублей квадратный метр в месяц. Данное решение инициировано исполнением постановления вышестоящего органа — Исполкома ФНПР от 17.02.2016 №2-22.

Позднее, 18 мая Президиум Союза принял постановление, вводящее в действие решение Совета с 1 июля 2017 года. Членским организациям поручается в срок до 1 июля заключить соответствующий договор аренды с Союзом, любо освободить занимаемые кабинеты, переместившись в "предоставляемые Союзом рабочие места на общих площадях". 19 мая всем членским организациям Союза, которые размещаются в Доме профсоюзов под роспись проекты договоров и письма, в которых предлагалось (дословно) «…заключить договор аренды недвижимого имущества (нежилого помещения). В случае отказа заключить соответствующий договор, просим проинформировать в письменном виде и получить на безвозмездной основе рабочее место (места) в общих помещениях Союза к 1 июля 2017 года".

Аргумент некоторых председателей о необходимости иметь индивидуальный просторный бесплатный кабинет для проведения коллективных встреч несостоятелен, поскольку для подобных встреч в Доме Союза имеются имеются три комнаты заседаний, вместительностью до 40 человек каждая, и актовый зал, вместимостью 300 мест. Оплата содержания этих помещений лежит на Союзе. Их достаточно для проведения любых профсоюзных мероприятий, встреч, заседаний. Помещение предоставляется бесплатно на основании заявки от членской организации.

5 июля через СМИ было распространено письмо, в котором некоторые председатели членских организаций Союза заявили, что ввиду невозможности оплатить "что они вынуждены покинуть здание, в котором находились десятки лет".

Данное письмо содержало откровенную дезинформацию и не соответствовало ранее принятым решениям и направленным в адрес членских организаций письмам.

На встрече, которая состоялась 20 июня между председателем Союза И. С. Косенковым и председателями членских организаций, недовольными введением новой системы, все присутствующие подтвердили законность и целесообразность решения о введении арендой платы. Спорным оказался лишь вопрос стоимости и условий оплаты аренды.

В обращении, направленном по итогам встречи на имя председателя Союза предлагалось снизить стоимость аренды. Данный вопрос был вынесен на рассмотрение Президиума Союза, который принял большинством голосов решение: внеочередное заседание Президиума по данному вопросу не проводить, постановление Президиума № 9-5 от 18.05.2017 (старую цену аренды) оставить в силе.

Во избежание недопонимания, перебоев в работе и прочих возможных осложнений просим председателей членских организаций Союза в срок до 1 июля исполнить решения коллегиальных органов и урегулировать свои арендные отношения с Союзом, а именно — заключить договоры аренды или переместится в бесплатно предоставляемые рабочие места на общих офисных площадях Союза".

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