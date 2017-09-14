Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Экономика
09:52, 14 Сентября 2017

Прогноз по строительству жилья на 2017 год в Карелии не оправдался

По теме

В розничной торговле Карелии резко прибавилось оптимизма
14.09.17 09:55
Петросовет упростил условия аренды помещений в Петрозаводске
14.09.17 09:24
Генподрядчик перинатального центра в Петрозаводске назвал причины задержки строительства
13.09.17 16:46
Все новости
Загрузка...

В январе-августе в Карелии было введено в действие 114,2 тысячи кв. метров жилья, что на 25,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 8 месяцев 2017 год было построено 1973 квартир, из них 278 – за счет ИЖС, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

По теме

В розничной торговле Карелии резко прибавилось оптимизма
14.09.17 09:55
Петросовет упростил условия аренды помещений в Петрозаводске
14.09.17 09:24
Генподрядчик перинатального центра в Петрозаводске назвал причины задержки строительства
13.09.17 16:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2017-09-14 10:20:28
А зачем столько жилья? Рынок "перегрет". Никто не покупает... Строят бюджетные живопырки с сомнительным качеством и надежностью. Так бульвар Интернационалистов "уплотнили" высоткой под которую даже сваи не били. Весь район на сваях, т.к. кругом торфяные болота и подземные озера линзами. Что будет с таким домом лет через пять?
Andrey+
2017-09-14 13:44:02
Правильно пишите, Lana! По соображениям тепло и звукоизоляции гораздо лучше покупать квартиры улучшенной планировки на вторичном рынке. Хоть гарнитур в кухне можно повесить на нормальную стену без боязни проломить перегородку.
эдуард3
2017-09-14 10:02:38
Доколе!
Все через задницу! А что у них оправдалось - только наполненные урны! Живем, как скот на пастбище, такая огромные площади столько ресурсов, все по херили , развели феодализм . И главное критикуют на всех ток шоу открыто и постоянно, как будто перчика подсыпают - нате жрите травку.
Гарик
2017-09-14 09:56:03
Прозанимались 8 мес. пиаром и болтовней ))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
08.09.2017, 10:19
Школа на "островке социализма"
07.09.2017, 14:48
Если не предотвратить, то хотя бы рассказать
07.09.2017, 10:25
Шесть десятков машин и механизмов будут охранять Петрозаводск от непогоды
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
08.09.2017, 16:39
"Комфортная городская среда": первые итоги

Аналитика

Сегодня 11:55
Капитал
Связь-Банк: государственное в тренде
Сегодня все стремительно меняется, и мы должны следовать последним трендам, чтобы не упустить свою выгоду, не отстать от других. Но при этом очень важно твердо стоять на ногах, сохранять уверенность в завтрашнем дне.
Суд без события преступления 5
13.09.2017 09:21
Итоги выборов:  победителей больше, чем один 20
12.09.2017 17:03
Петрозаводск поддержал столичный статус 7
12.09.2017 15:50
"Комфортная городская среда": первые итоги 2
08.09.2017 16:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:43
Без политики
Simply Clever – множество продуманных решений для дополнительного комфорта
SKODA хорошо известна своими многочисленными практичными решениями, которые предложены дизайнерами и конструкторами для обеспечения дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (12)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Удача Логана
Твое имя
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Дозор джунглей
детям
Дмитрий Быковский & Джексон
детям
Рок-хиты. Золотая коллекция Симфонического оркестра
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»