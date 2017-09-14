Прогноз по строительству жилья на 2017 год в Карелии не оправдался

В январе-августе в Карелии было введено в действие 114,2 тысячи кв. метров жилья, что на 25,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 8 месяцев 2017 год было построено 1973 квартир, из них 278 – за счет ИЖС, пишут "Вести Карелии".

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