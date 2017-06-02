16:26, 02 Июня 2017
Прогноз: Реальный размер пенсий не вернется к докризисному даже через 20 лет
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Минэкономразвития РФ заложило в целевой вариант макропрогноза до 2035 года сокращение реального размера пенсий по сравнению с 2013 годом.
До 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться, и лишь с 2024 года их рост возобновится.
Хотя к 2035 году они и вырастут по сравнению с 2016 годом на 2,5%, но по сравнению с 2013 годом их сокращение составит 4%.
В перерасчете на сегодняшние рубли средняя страховая пенсия составит чуть более 13 тыс. рублей, а пенсия неработающего пенсионера — 15 500 рублей.
Такие цифры приведены в документе, оказавшемся в распоряжении газеты "Ведомости".
Подробности – по ссылке.
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