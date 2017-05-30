Программа фестиваля здорового образа жизни "ЗОЖный райON"

Фестиваль состоится в воскресенье 4 июня с 14.00 до 17.00 на территории спортивного комплекса ЖК "Древлянка-8".

Фестиваль здорового образа жизни "ЗОЖный райON" - это спортивное, семейно-развлекательное событие, которое пройдет 4 июня с 14.00 до 17.00 на территории спортивного комплекса ЖК "Древлянка-8"

Организаторы фестиваля: молодежный центр "СМЕНА" и ООО "Чистый город" в партнерстве с городским центром молодежи

К участию в фестивале приглашаются жители ЖК "Древлянка-8" и других районов города Петрозаводска

В программе Фестиваля:

-Интерактивная программа у сцены (выступление спортивных и творческих коллективов, игровая программа для детей от аниматоров, танцевальные флешмобы);

-Ярмарка современных видов спорта и отдыха по стихиям: Земля, Вода, Воздух в формате игр, мастер-классов, консультаций;

-Семейные мастер-классы: "Браслеты из лент", "Аквагрим";

-Конкурс детских рисунков "РайON" мечты";

-Розыгрыши призов от Партнеров Фестиваля и многое другое.



Программа фестиваля "ЗОЖный райON"|СЦЕНА

На фестивале вас ждет насыщенная программа у сцены (импровизированное пространство рядом с волейбольной площадкой) и программа по периметру стадиона.

Что же будет у сцены и когда получать призы и сертификаты, которые вы выиграете в розыграш от партнеров Фестиваля?

14.00. – 14.20. – официальное открытие Фестиваля и анонс программы;

14.20. – 14.25. – танцевальный флешмоб лидерского клуба "ЛОВИ МОМЕНТ";

14.25. – 14.30. – выступление победителей Фестиваля семейного творчества "Мельница счастья" (семья Шумиловых);

14.30. – 14.40. – РОЗЫГРЫШ от Творческой студии текстиля "БРАТЕЦ ЛИС";

14.40. – 14.45. – выступление хип-хоп коллектива ПетрГУ "TIMEZ";

14.45. – 14.55. – РОЗЫГРЫШ от футбольного клуба "ЮНЫЙ ЧЕМПИОН";

14.55. – 15.00. – мастер-класс от спортивного клуба "НЕВСКИЙ" (тайский бокс и кикбоксинг);

15.00. – 15.05. – выступление детского Фитнес-Клуба «ГАРМОНИЯ»;

15.05. – 15.15. – РОЗЫГРЫШ от клуба робототехники "РОБОМИР";

15.15. – 15.45. – спортивная программа от сети спортивных клубов "ФИТНЕС ИМПЕРИЯ" и РОЗЫГРЫШ сертификата (силовой экстрим от братьев Прасоловых, номер с уникальными тренажерами DISQ, ZUMBA, AEROBIC DANCE);

15.45. – 15.55. – РОЗЫГРЫШ от "ПЕСОЧНОГО СЧАСТЬЯ";

15.55.- 16.05. - показательные выступления от Федерации джиу-джитсу;

15.55. – 16.30. – игровая программа от аниматоров праздничных агентств "КАРУСЕЛЬ" и "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ПРАЗДНИКА";

16.30. – 16.40. – РОЗЫГРЫШ на тонировку балкона от Karelia TON;

16.40. – 16.50. – награждение победителей конкурса рисунков "РАЙОН МЕЧТЫ";

16.50. – 17.00. – закрытие Фестиваля, танцевальный флешмоб от волонтеров - аниматоров.

В программе могут быть небольшие изменения.

#smenaptz #zozh_fest #зожсмена

День открытых дверей на древлянке-8.

Также всем желающим представится возможность посмотреть квартиры в новых домах экорайона "Древлянка-8". Приглашаем на день открытых дверей в "Чистый город" 4 июня с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону (8142) 67-20-99.

Вход на фестиваль свободный. С радостью зовем всех гостей!

Следите за информацией в группе мероприятия.

Подробнее - neo-city.ru.

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