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14:40, 16 Июня 2017

Программа Всероссийской конференции по музейной педагогике

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В Петрозаводске 21 июня свою работу начнёт Всероссийская научно-практическая конференция по музейной педагогике "Музей как образовательное пространство: инновационные формы работы с посетителем".

Конференцию с 21 по 24 июня проводит музей-заповедник "Кижи".

Программа конференции чрезвычайно насыщенная: два дня работы в Петрозаводске, на различных площадках — в Национальной библиотеке РК, в Национальном музее РК, в музее изобразительных искусств РК, в петрозаводской школе № 2. 23 июня участники форума отправятся на остров Кижи, где их тоже ждёт множество образовательных модулей. 24 июня делегаты конференции примут участие в одном из самых ярких музейных праздников — "Иллюзии Старого города".

География участников форума впечатляет: это музейные педагоги со всей Карелии, из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Мурманской , Новосибирская областей,  Ямало-Ненецкого округа, Чувашской Республики, других регионов России, а также из Украины и Республики Беларусь.

На конференции будут рассмотрены вопросы развития образовательной деятельности музеев, взаимодействия музеев и образовательных учреждений, технологии музейно-образовательной деятельности, а также инновационные методы и формы работы с различными категориями посетителей в музее.

Программа Всероссийской научно-практической конференции по музейной педагогике. (файл ПДФ).

 

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