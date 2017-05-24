Программисты ПетрГУ поборются за звание чемпионов мира в США

Сегодня начнется чемпионат мира по программированию, сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты института математики и информационных технологий ПетрГУ Валентин Ермишин и Святослав Старков отправились в Рапид-Сити (США) для участия в финале чемпионата мира по программированию ACM, который откроется 24 мая в 18 часов.

- Эти ребята – программисты высочайшего уровня. Они прочитали сотни книг, решили десятки тысяч задач, - рассказал доктор технических наук, профессор, тренер команды и организатор сборов по программированию ПетрГУ Владимир Кузнецов. - Каждый из них занимается программированием уже более 10 лет. Даже на наших сборах научить их чему-то еще сложно. Здесь они набирают форму, готовятся психологически, и мы помогаем в этом.

Уже пять лет подряд победителями чемпионата становятся русские студенты, посетившие традиционные сборы в Петрозаводском государственном университете. Для того чтобы максимально подготовить участников к борьбе, во время сборов распорядок студентов полностью адаптировали под расписание чемпионата: подъем в 6 утра и 5 часов решения задач, 2-3 кейса за день. За 11 дней они 10 раз прорепетировали чемпионат мира!