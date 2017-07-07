Прохладная дождливая погода сохранится в Карелии в субботу

Завтра, 8 июля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем +14, +19.

По прогнозу Гидрометцентра, в отдельных районах республики пройдет небольшой, на юго-востоке местами умеренный дождь.

Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +11, на северо-западе при прояснениях до +1 градуса по Цельсию. Днем +14, +19, на востоке местами до +22.

В Петрозаводске небольшой дождь.

Температура ночью +9, +11, а днем +16, +18 градусов.