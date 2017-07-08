08:47, 08 Июля 2017
Прохладная погода и дождь ожидают жителей Карелии в субботу
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В республике 8 июля ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем +14, +19.
По прогнозу Гидрометцентра, в отдельных районах республики пройдет небольшой, на юго-востоке местами умеренный дождь.
Ветер северный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха днем +14, +19, на востоке местами до +22.
В Петрозаводске небольшой дождь.
Температура днем +16, +18 градусов.
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