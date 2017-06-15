Производитель спортивных тренажеров построит необычную площадку в Петрозаводске

Компания MB Barbell планирует построить на набережной Онежского озера первую в Петрозаводске площадку, оборудованную спортивными тренажерами для пожилых людей и инвалидов.

Об этом руководитель компании Вадим Маркелов рассказал врио главы Карелии Артуру Парфенчикову во время его визита на предприятие.

По словам Маркелова, MB Barbell разработала и начала производить новую линейку тренажеров для тех, кто вынужден передвигаться в инвалидной коляске, но хочет заниматься спортом.

"Надеемся, в июле она уже будет открыта, и наши инвалиды смогут заниматься на этой площадке. Она также предназначена и для людей пожилых, потому что на тренажерах есть откидывающиеся сиденья, и здесь сможет заниматься любой человек", − сообщил руководитель предприятия.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".