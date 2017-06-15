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11:54, 15 Июня 2017
фото: gov.karelia.ru

Производитель спортивных тренажеров построит необычную площадку в Петрозаводске

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Компания MB Barbell планирует построить на набережной Онежского озера первую в Петрозаводске площадку, оборудованную спортивными тренажерами для пожилых людей и инвалидов.

Об этом руководитель компании Вадим Маркелов рассказал врио главы Карелии Артуру Парфенчикову во время его визита на предприятие.

По словам Маркелова, MB Barbell  разработала и начала производить новую линейку тренажеров для тех, кто вынужден передвигаться в инвалидной коляске, но хочет заниматься спортом.

"Надеемся, в июле она уже будет открыта, и наши инвалиды смогут заниматься на этой площадке. Она также предназначена и для людей пожилых, потому что на тренажерах есть откидывающиеся сиденья, и здесь сможет заниматься любой человек", − сообщил руководитель предприятия.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Павел
2017-06-15 12:22:31
На лице Маркелова всё написано....
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