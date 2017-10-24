Прокуратура через Верховный суд Карелии суд восстановила охранника на работе

Прокуратура Петрозаводска защитила права уволенного охранника в суде.

Ранее Петрозаводский горсуд отказал гражданину в удовлетворении иска о восстановлении на работе. Материалами дела подтверждено, что истец работал охранником в частном охранном предприятии, но трудовые отношения с ним не были оформлены. Работодателем опровергался сам факт трудовых правоотношений и увольнения.

Петрозаводский городской суд установил наличие между сторонами трудовых отношений, однако в восстановлении истца на работе отказал по причине пропуска месячного срока давности на обращение в суд.

"Верховный суд республики требования истца о восстановлении на работе удовлетворил. Апелляционная судебная инстанция согласилась с доводами прокурора о необходимости исчисления срока давности на обращение в суд по требованиям о восстановлении на работе с момента установления судом факта трудовых отношений", - рассказали в прокуратуре Карелии.