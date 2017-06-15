Новости. Общество
14:28, 15 Июня 2017

Прокуратура: Cитуация в дорожной отрасли Карелии остается сложной

По теме

В Карелии с начала года сотрудники ГИБДД поймали больше 1 тысячи пьяных водителей
15.06.17 15:12
Парфенчиков вручил награды жителям Карелии за спасение детей на Сямозере
15.06.17 15:06
Учиться в президентском кадетском училище в Петрозаводск приезжают даже из Африки
15.06.17 15:00
Все новости
Загрузка...

На заседании коллегии прокуратуры республики рассмотрели вопросы исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В заседании под председательством прокурора республики Карена Габриеляна приняли участие начальник управления ГИБДД МВД по Карелии Андрей Червочкин, начальник отдела организации дорожной деятельности Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин.

"Как было отмечено участниками заседания, ситуация в дорожной отрасли республики по-прежнему остается сложной. Основная масса вскрытых органами прокуратуры республики нарушений законодательства в рассматриваемой области связана с вопросами содержания автомобильных дорог регионального и местного значения. Значительное количество выявленных прокурорами фактов ненадлежащей эксплуатации при содержании автомобильных дорог свидетельствует о малой эффективности результатов государственного надзора и муниципального контроля за обеспечением их сохранности", - говорится в сообщении пресс-службы карельской прокуратура.

По данным ведомства, отмечаются проблемы и с реализацией задач административного законодательства по предупреждению правонарушений, о чем свидетельствуют результаты прокурорских проверок, а также статистические данные. Одной из причин является допуск владельцами в эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями. Кроме того, владельцами и учреждениями здравоохранения ненадлежащим образом организовано проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

Всего за 5 месяцев 2017 года органами прокуратуры республики выявлено 557 нарушений закона о безопасности дорожного движения. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 11 виновных лиц, к дисциплинарной ответственности - 55. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1 уголовное дело.

По теме

В Карелии с начала года сотрудники ГИБДД поймали больше 1 тысячи пьяных водителей
15.06.17 15:12
Парфенчиков вручил награды жителям Карелии за спасение детей на Сямозере
15.06.17 15:06
Учиться в президентском кадетском училище в Петрозаводск приезжают даже из Африки
15.06.17 15:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись"
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 9
14.06.2017 14:47
Первый внедорожник SKODA KODIAQ: открытие нового мира
14.06.2017 09:15
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Концерты (1)
Show must go on
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот мир
Он и Она
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Его собачье дело
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»