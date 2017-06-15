Прокуратура: Cитуация в дорожной отрасли Карелии остается сложной

На заседании коллегии прокуратуры республики рассмотрели вопросы исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В заседании под председательством прокурора республики Карена Габриеляна приняли участие начальник управления ГИБДД МВД по Карелии Андрей Червочкин, начальник отдела организации дорожной деятельности Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи Дмитрий Кондрашин.

"Как было отмечено участниками заседания, ситуация в дорожной отрасли республики по-прежнему остается сложной. Основная масса вскрытых органами прокуратуры республики нарушений законодательства в рассматриваемой области связана с вопросами содержания автомобильных дорог регионального и местного значения. Значительное количество выявленных прокурорами фактов ненадлежащей эксплуатации при содержании автомобильных дорог свидетельствует о малой эффективности результатов государственного надзора и муниципального контроля за обеспечением их сохранности", - говорится в сообщении пресс-службы карельской прокуратура.

По данным ведомства, отмечаются проблемы и с реализацией задач административного законодательства по предупреждению правонарушений, о чем свидетельствуют результаты прокурорских проверок, а также статистические данные. Одной из причин является допуск владельцами в эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями. Кроме того, владельцами и учреждениями здравоохранения ненадлежащим образом организовано проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

Всего за 5 месяцев 2017 года органами прокуратуры республики выявлено 557 нарушений закона о безопасности дорожного движения. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 11 виновных лиц, к дисциплинарной ответственности - 55. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1 уголовное дело.