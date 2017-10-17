15:28, 17 Октября 2017
Прокуратура Карелии обратила внимание на "сигналы" населения о холоде в квартирах
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Прокуратура Карелии рекомендовала руководству предприятия "Карелэнергоресурс" не отставлять без внимания жалобы жителей Пудожа на холодные батареи в квартирах.
Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании межведомственной комиссии по подготовке к проведению отопительного сезона.
Районные власти рассказали о жалобах местных жителей.
"В квартирах прохладно. Батареи не ледяные, но чуть-чуть тепленькие", - сообщила и.о главы администрации Пудожского района Нина Халунина.
Продолжение – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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