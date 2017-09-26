Прокуратура Карелии оштрафовала скрытного председателя садово-огороднического товарищества

Председателя садово-огороднического товарищества оштрафовали после проверки по обращению дачника, сообщили в прокуратуре Карелии.

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Костомукши по обращению местного жителя, председатель правления cадово-огороднического товарищества привлечен к административной ответственности.

Как указал в своей жалобе в прокуратуру местный житель, в июне 2017 года председатель cадово-огороднического товарищества категорически отказал ему в предоставлении документов о финансово-хозяйственной деятельности.

По результатам проверки в отношении должностного лица прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушения, которая предусматривала штраф в меньшем размере).

Мировой судья судебного участка № 1 в Костомукше по результатам рассмотрения дела назначил виновному лицу административное наказание в виде штрафа в размере одой тысячи рублей.