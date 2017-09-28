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Новости. Экономика
08:20, 28 Сентября 2017

Прокуратура наказала руководителя свинокомплекса в Карелии

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Прокуратура Кондопожского района выявила грубые нарушения трудового законодательства в ЗАО «Свинокомплекс Кондопожский»

 

Предприятие и его руководитель наказаны за нарушение сроков выплаты зарплаты. Об этом сообщает прокуратура Карелии.

Сотрудниками прокуратуры установлено, что руководство свинокомплекса выплатило своим сотрудникам зарплату за апрель текущего года лишь в июне.

«Таким образом, в период с 15.05.2017 по 05.06.2017 на предприятии перед 64 работниками существовала задолженность по заработной плате в размере свыше 1 миллиона рублей»,- заявляют в прокуратуре.

Ранее предприятие уже привлекалось к административной ответственности за невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок.

В итоге руководитель свинокомплекса привлечен к дисциплинарной ответственности. Организации судом назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-09-28 09:35:11
Можно наивно думать, что нарушение по зарплате причина всех бед. Может депутата привлечь и других за северные надбавки?
Гость
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