Прокуратура внесла представление Мирошник за "убитые" городские дороги, завили в ОНФ

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения в работе администрации карельской столицы с недобросовестными дорожниками, сообщает ОНФ в Карелии.

"Прокуратура Петрозаводска выявила факты бездействия со стороны администрации города в части проведения претензионно-исковой работы с подрядчиком, выполнявшим в 2016 году работы по ремонту более 50 городских дорог", - говорится в сообщении "фронтовиков".

Прокурорская поверка была проведена после обращения активистов регионального отделения ОНФ, которые пришли к неутешительным выводам: на 65 гарантийных дорог было выявлено от 2% до 100% дефектной площади.

"Большинство претензий было к одной из двух компаний, выигравших в прошлом году аукцион на ремонт дорог. После схода снега отремонтированные дороги ООО "Ремстройкомплект" превратились в "убитые". Власти должны были оперативно спросить за такое качество ремонта подрядчика, дававшего, согласно контракту, гарантию на свои работы 4 года. Но представители администрации Петрозаводска больше негодовали в СМИ, чем вели серьезную претензионную работу с недобросовестными дорожниками", - заявил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Карелии Юрий Смирнов.

По информации ОНФ, прокуратура Петрозаводска внесла мэру Ирине Мирошник представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения с требованием организации надлежащего контроля за состоянием автомобильных дорог и проведением своевременной претензионно-исковой работы по муниципальным контрактам.

"Чиновники уверяют, что они держат вопрос ремонта гарантийных дорог под особым контролем, но мы видим обратное: с таким контролем добиваться от подрядчиков выполнения обязательств по гарантийному ремонту можно годами", - сообщили в ОНФ.