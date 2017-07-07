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Новости. Общество
14:55, 07 Июля 2017

Прокуратура внесла представление Мирошник за "убитые" городские дороги, завили в ОНФ

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Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения в работе администрации карельской столицы с недобросовестными дорожниками, сообщает ОНФ в Карелии.

"Прокуратура Петрозаводска выявила факты бездействия со стороны администрации города в части проведения претензионно-исковой работы с подрядчиком, выполнявшим в 2016 году работы по ремонту более 50 городских дорог", - говорится в сообщении "фронтовиков".

Прокурорская поверка была проведена после обращения активистов регионального отделения ОНФ, которые пришли к неутешительным выводам: на 65 гарантийных дорог было выявлено от 2% до 100% дефектной площади.

"Большинство претензий было к одной из двух компаний, выигравших в прошлом году аукцион на ремонт дорог. После схода снега отремонтированные дороги ООО "Ремстройкомплект" превратились в "убитые". Власти должны были оперативно спросить за такое качество ремонта подрядчика, дававшего, согласно контракту, гарантию на свои работы 4 года. Но представители администрации Петрозаводска больше негодовали в СМИ, чем вели серьезную претензионную работу с недобросовестными дорожниками", - заявил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Карелии Юрий Смирнов.

По информации ОНФ, прокуратура Петрозаводска внесла мэру Ирине Мирошник представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения с требованием организации надлежащего контроля за состоянием автомобильных дорог и проведением своевременной претензионно-исковой работы по муниципальным контрактам.

"Чиновники уверяют, что они держат вопрос ремонта гарантийных дорог под особым контролем, но мы видим обратное: с таким контролем добиваться от подрядчиков выполнения обязательств по гарантийному ремонту можно годами", - сообщили в ОНФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stonru
2017-07-07 15:26:34
Сегодня ехал по верху Невского и посмотрел как заделали яму ЖКХ ники, которые перерыли дорогу меняя трубу прорвавшую. Нет слов. Надо заставить сделать все заново. По моему руки из Ж пы растут , эта фраза даже добрая. Кто контролирует заделку ям после ремонтов ЖКХ????
User
2017-07-07 15:25:20
Бесполезно выносить все эти представления, подрядчик давно уже юрлицо сменил. Вынесли бы уже саму сити-менеджершу с кукловодом. Они мало того, что немощные, так еще и не легитимные!
Гражданин
2017-07-07 15:23:11
Украли они деньги. Сначала в отставку, потом в тюрьму.
Какой Совет Федерации, они и там все развалят.
Посмотрите кто руководит в мэрии, мэр - учитель, ЖКХ- учитель, и посмотрите на результаты ГИА и ЭГЭ.
sherhan2
2017-07-07 15:09:52
Верно! Кричали,что грамотные хозяйственники-вот отвечайте теперь!
YellowSubmarine
2017-07-07 15:01:49
Где же Инженер Б.? Караул, Ширшина всё подстроила! Ату её!
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