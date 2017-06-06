Прокуратура заинтересовалась газетами, которые неизвестные раскидывают по почтовым ящикам петрозаводчан

Прокуратура Петрозаводска заинтересовалась рекламой БАДов, которая опубликована на страницах бесплатных газет "Аптечка ЗОЖ" и "Вестник здоровья".

"В настоящее время на территории города Петрозаводска неустановленными лицами осуществляется распространение газет под заголовками "Аптечка ЗОЖ" и "Вестник здоровья", содержащих рекламу биологически активных добавок: масла "Кедровый эффект", бальзамов "Эректовит", "Таежный доктор" и прочих. В указанной рекламе сообщается о чудодейственных лечебных свойствах данных биологически активных добавок и случаях излечения тяжелых хронических заболеваний, что прямо запрещено законом", - сообщили в карельской прокуратуре.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок). Эта статья предусматривает штрафы: до 2,5 тысяч рублей (для граждан) и до 500 тысяч рублей (для юрлиц).

"Постановление о возбуждении дела с материалами проверки направлено в карельское УФАС для проведения административного расследования и установления лиц, осуществляющих распространение указанной рекламы", - заключили в надзорном ведомстве.