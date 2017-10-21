Промсвязьбанк открыл первый офис в республике Карелия

Один из ведущих российских частных банков открыл офис в Карелии.

Новый офис расположен по адресу ул. Карельская, дом 1А. Операционный офис Промсвязьбанка расположен в городе Сортавала республики Карелия. Сортавала - один из самых отдалённых городов Карелии, расположен в 63 км от границы с Финляндией, в 240 км от столицы республики – Петрозаводска.

Приоритетным направлением работы офиса станет предоставление населению полного комплекса качественных банковских услуг – потребительское и ипотечное кредитование, расчетные операции, широкий выбор банковских карт и многое другое. Корпоративным клиентам – предприятиям розничной торговли, деревообрабатывающей отрасли, транспорта, сферы услуг и бюджетных организаций - банк готов предложить услуги по кредитованию, управлению средствами, ведению зарплатных проектов, расчетно-кассовому обслуживанию, эквайрингу, внешнеторговым операциям.

Развивать финансовые услуги в республике и сделать их доступными для жителей отдалённых районов – это главные условия соглашения, которое подписали в апреле глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

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