14:33, 07 Июля 2017
Промышленный парк "Надвоицы" в Карелии готов на 75 процентов
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Строительство инженерной инфраструктуры промышленной площадки должно завершиться к концу 2017 года.
"Готовность площадки оценивается около 75%. Сейчас идет подключение к электричеству и другой инфраструктуре. Остается сделать проезды", – заявил сегодня и.о. министра экономического развития Карелии Евгений Жирнель.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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