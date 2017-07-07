Промышленный парк "Надвоицы" в Карелии готов на 75 процентов

Строительство инженерной инфраструктуры промышленной площадки должно завершиться к концу 2017 года.

"Готовность площадки оценивается около 75%. Сейчас идет подключение к электричеству и другой инфраструктуре. Остается сделать проезды", – заявил сегодня и.о. министра экономического развития Карелии Евгений Жирнель.

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