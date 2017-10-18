Пропавшую в Петрозаводске девушку нашли спустя полторы недели

Пропавшая 7 октября в Петрозаводске Ольга Ф. найдена, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, в понедельник на сайте министерства внутренних дел республики появилось сообщение о пропавшей в Петрозаводске Ольге Ф. 1989 года рождения. Отмечалось, что вечером 7 октября Ольга ушла из дома в районе Древлянки, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Сегодня в МВД Карелии "Столице на Онего" сообщили, что девушка нашлась.

"Нашли. Все в порядке, жива-здорова", - отметили в ведомстве.