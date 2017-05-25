11:30, 25 Мая 2017
Противники назначения Баева главой аппарата парламента снова проиграли
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Большинство депутатов парламента Карелии проголосовало против изменения процедуры голосования при назначении руководителя аппарата Законодательного собрания.
Решение было принято сегодня на сессии парламента.
Группа депутатов внесла в парламент проект постановления об изменении регламента, согласно которому руководитель аппарата должен назначаться на должность в ходе тайного голосования.
Инициаторами стали парламентарии, недовольные назначением в марте на этот пост Вячеслава Баева (на фото), занимавшего ранее должность заместителя главы Карелии по региональной политике в правительстве Худилайнена.
Это назначение вызвало резкую критику со стороны ряда депутатов.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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