Противники назначения Баева главой аппарата парламента снова проиграли

Большинство депутатов парламента Карелии проголосовало против изменения процедуры голосования при назначении руководителя аппарата Законодательного собрания.

Решение было принято сегодня на сессии парламента.

Группа депутатов внесла в парламент проект постановления об изменении регламента, согласно которому руководитель аппарата должен назначаться на должность в ходе тайного голосования.

Инициаторами стали парламентарии, недовольные назначением в марте на этот пост Вячеслава Баева (на фото), занимавшего ранее должность заместителя главы Карелии по региональной политике в правительстве Худилайнена.

Это назначение вызвало резкую критику со стороны ряда депутатов.

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