Процесс подачи тепла в дома жителей Медвежьегорска отрегулируют в течение месяца

Котельную в административном центре одного из районов Карелии, где люди жалуются на отсутствие отопления, только растопили.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел вчера в Медвежьегорске совещание по началу отопительного периода на территории республики. По словам руководителя региона, его рабочая поездка в Медгору была вызвана жалобами жителей Карелии на отсутствие отопления в домах.

"В ходе встречи выяснилось, что основной проблемой является задолженность муниципальных образований перед ООО "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС": из 65 миллионов 44 приходятся на три муниципалитета – Пудожский, Суоярвский и Беломорский районы. Поднял вопрос о заключении муниципалитетами энергосервисных контрактов - у нас есть подобные положительные примеры в Костомукше и Питкяранте. Их опыт надо растиражировать. Наша задача из года в год развивать систему жилищно-коммунального хозяйства, но инициатива, прежде всего, должна исходить от руководителей муниципалитетов", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

Министр строительства Карелии Олег Ермолаев сообщил на совещании о проблемах с теплоснабжением Медвежьегорского района, где функционируют 25 котельных. Особое внимание было обращено на котельную, расположенную по улице Советская, в которой в настоящее время завершен этап реконструкции.

"Данная котельная растоплена, процесс подачи тепла будут отрегулирован в течение месяца", - рассказали в правительстве Карелии.

Также проблемным вопросом явилось расторжение договора на подачу тепла с муниципальной организацией поселка Великая Губа. Как отмечают в правительстве, сейчас вопрос решен – обеспечивать теплом жителей поселка будет компания "Биотекс".

По сообщению министра строительства Олега Ермолаева, для подготовки отопительного сезона из бюджета республики было выделено около 1 миллиарда рублей, средства освоены на 88 %. Остальные деньги будут освоены в ближайшее время. Принципиально важные вопросы решены – жилфонд на 99% подключен к теплу, пишет пресс-служба главы Карелии.