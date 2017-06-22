Провайдеры начали блокировать российский домен Google

Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru).

Уже известно, что домен заблокировали провайдеры ТТК, "Акадо", московский провайдер "Авакс" и петербургский Sumtel, пишет "Медуза".

Кроме того, сотрудник местного провайдера в Обнинске Калужской области подтвердил "Медузе", что домен появился в "выгрузке".

Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.

Добавим, что карельский провайдер "Ситилинк" также заблокировал домен.



Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что о блокировке Google узнал от журналистов.

Вероятнее всего, домен google.ru попал в реестр запрещенных сайтов случайно. Тем же решением заблокированы сайты букмекерских контор. Ссылка, которую требовала заблокировать Федеральная налоговая служба (она указана в «выгрузке»), относится к рекламной системе Google, и вела, вероятно, на букмекерский сайт. Но отдельно эту ссылку заблокировать нельзя, поскольку там используется протокол https, который позволяет заблокировать сайт только целиком.