10:27, 30 Мая 2017
Провал асфальта на федеральной трассе в Карелии до сих пор не устранили
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В Карелии перекрыто движение на федеральной дороге А-121 "Сортавала", сообщает региональная УГИБДД.
В понедельник на 434-м километре федеральной трассы А-121 "Сортавала" провалился асфальт из-за частичного размыва грунта и подушки дорожного полотна в результате обильных осадков и повреждения водопропускной трубы.
Был организован объезд для всех видов транспорта по строящейся дороге.
Протяженность объезда составляет 1,3 тысячи метров, (съезды на 434 км + 35 метров и 432 км +310 метров).
Организации обслуживающую трассу ООО "Автодороги-Питкяранта" осуществляет работы по устранению размыва, срок завершения – 30 мая.
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