Провал асфальта на федеральной трассе в Карелии до сих пор не устранили

В Карелии перекрыто движение на федеральной дороге А-121 "Сортавала", сообщает региональная УГИБДД.

В понедельник на 434-м километре федеральной трассы А-121 "Сортавала" провалился асфальт из-за частичного размыва грунта и подушки дорожного полотна в результате обильных осадков и повреждения водопропускной трубы.

Был организован объезд для всех видов транспорта по строящейся дороге.

Протяженность объезда составляет 1,3 тысячи метров, (съезды на 434 км + 35 метров и 432 км +310 метров).

Организации обслуживающую трассу ООО "Автодороги-Питкяранта" осуществляет работы по устранению размыва, срок завершения – 30 мая.