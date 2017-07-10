Проводник из Петрозаводска обокрал пассажирку

Пассажирка поезда "Санкт-Петербург-Мурманск" лишилась брендовых ноутбука и фотоаппарата, сообщили в транспортной полиции Мурманска.

Сотрудниками транспортной полиции установлено, что к совершению имущественного преступления причастен проводник поезда. Возбуждено уголовное дело.

К сотрудникам транспортной полиции Мурманска обратилась 50-летняя пассажирка поезда сообщением "Санкт-Петербург – Мурманск" с заявлением о хищении дорогостоящей техники – ноутбука и фотоаппарата брендовых марок, которые она оставила под сидением своего места в общем вагоне.

Транспортными полицейскими в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению данного преступного деяния выявлен и задержан проводник поезда.

Стражи правопорядка установили, что 43-летний житель Петрозаводска, во время уборки вагона, обнаружил оставленное имущество пассажирки и тайно, из корыстных побуждений, решил не сообщать о находке, а присвоить дорогостоящие гаджеты себе.

Сумма ущерба, причиненного 50-летней гражданке, составила 26 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудниками в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 158 УК РФ "Кража".

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.