09:35, 21 Июня 2017
Прожиточный минимум для населения Карелии снова начал расти
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Величина прожиточного минимума в Карелии в 1 квартале 2017 года на душу населения составила 12 тысяч 296 рублей, сообщает Карелиястат.
Это на 289 рублей больше, чем в 4 квартале 2016 года.
В 2015 году правительство Карелии дважды сокращало величину прожиточного минимума, в 2016 году он начал расти, но затем снова снизился в 3 квартале.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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