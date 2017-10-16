Проживание в Карелии дорого обходится туристам

Карелия входит в топ-10 российских регионов с самыми большими тратами туристов на жилье.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил регионы России c самыми большими тратами туристов на жилье.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов в 2017 году.

Кемеровская область, Калужская область, Челябинская область, Московская область, Тверская область, Карелия, Ленинградская область, Владимирская область, Ярославская область и Нижегородская область составили первую десятку регионов России с самыми большими тратами туристов на жилье, где сутки проживания обошлись от 3,8 до 6,8 тысяч рублей.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют проживание в Карелии в среднем на четыре ночи и тратят на жилье 4,9 тысяч рублей в сутки. Для загородного проживания зачастую бронируют гостевые дома сразу для двух семей или компаний из четырех и более человек.