Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
17:40, 16 Октября 2017

Проживание в Карелии дорого обходится туристам

По теме

В Европе свирепствует гепатит
16.10.17 17:20
ФОТО: У здания правительства Карелии зажгли поминальные свечи в память о погибших от голода животных
16.10.17 16:46
Мэрия настаивает на сносе незаконной пристройки к "Ритму", заявила Мирошник
16.10.17 16:46
Все новости
Загрузка...

Карелия входит в топ-10 российских регионов с самыми большими тратами туристов на жилье.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил регионы России c самыми большими тратами туристов на жилье.

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и гостевых домов в 2017 году.

Кемеровская область, Калужская область, Челябинская область, Московская область, Тверская область, Карелия, Ленинградская область, Владимирская область, Ярославская область и Нижегородская область составили первую десятку регионов России с самыми большими тратами туристов на жилье, где сутки проживания обошлись от 3,8 до 6,8 тысяч рублей.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют проживание в Карелии в среднем на четыре ночи и тратят на жилье 4,9 тысяч рублей в сутки. Для загородного проживания зачастую бронируют гостевые дома сразу для двух семей или компаний из четырех и более человек.

По теме

В Европе свирепствует гепатит
16.10.17 17:20
ФОТО: У здания правительства Карелии зажгли поминальные свечи в память о погибших от голода животных
16.10.17 16:46
Мэрия настаивает на сносе незаконной пристройки к "Ритму", заявила Мирошник
16.10.17 16:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 10:20
Капитал
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
Этой осенью олонецкая молочная продукция дебютирует в новой упаковке.
Еще не конец 4
Сегодня 09:18
Сборы жуткого урожая 6
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 9
13.10.2017 14:32
Катастрофическое непонимание 52
10.10.2017 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 2
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 15
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Оно
Шестикрылая Серафима
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»