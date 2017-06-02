Психически нездоровый житель Карелии зарезал женщину на улицу

В Кемском районе пенсионерку зарезали на улице средь бела дня, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 1 ноября 2016 года 59-летний житель Кемского района, находясь на улице в Кеми, напал на 58-летнюю местную жительницу, с которой у него сложились неприязненные отношения.

В ходе нападения мужчина повалил женщину на землю и ножом причини ей множественные колото-резаные раны. В результате женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина был задержан.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период описанных событий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.