Психологи выяснили, как одиночество влияет на человека

Американские ученые выяснили, что одиночество усиливает эгоцентризм.

Соответствующее исследование, краткое содержание которого приводит портал EurekAlert!, опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Изучая связи между одиночеством и эгоцентризмом психологи из Чикагского университета на протяжении одиннадцати лет наблюдали за 229 участниками исследования в возрасте от 50 до 68 лет.

Эксперты также выяснили, что существует и обратная связь — эгоцентризм, в свою очередь, обуславливает одиночество.

"Было ожидаемо, что одиночество влияет на эгоцентризм, но обратный эффект стал для нас настоящим сюрпризом", — отмечает один из авторов исследования.

В будущем ученые намерены провести новые исследования для того, чтобы понять, как сделать людей менее одинокими.