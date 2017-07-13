17:20, 13 Июля 2017
Пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения заработают по всей Карелии
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Центральная избирательная комиссия РК определила места, где граждане смогут подать заявление о голосовании по месту нахождения на выборах главы Карелии.
Как уже сообщалось, на губернаторских выборах, которые пройдут 10 сентября 2017 года, можно будет проголосовать, находясь в другом населенном пункте республики. Главное – заранее уведомить об этом избирательную комиссию.
На очередном заседании ЦИК РК определила помещения территориальных избирательных комиссий, где будут принимать заявления от избирателей.
Подробности – в нашем специальном проекте "Выборы в Карелии".
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