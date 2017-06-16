Новости. Экономика
16:31, 16 Июня 2017

Путешествуем по Казани

По теме

Эксперты предупредили о росте числа депрессивных регионов России
16.06.17 17:20
Путешествуем по Казани
16.06.17 16:31
Практичная и долговечная гидроизоляция фундамента из блоков ФБС
16.06.17 16:31
Все новости
Загрузка...

Для любителей путешествий и приятных эмоций агентство Вип-Трип предлагает массу возможностей.

Незабываемой для каждого станет экскурсия в Йошкар-Олу из Казани. Перед туристами предстанет прекрасный город, богатый на исторические памятники, известные достопримечательности и древние истории. Здания в городе принадлежат к разным архитектурным стилям, демонстрируя прелести качественной и неповторимой отделки. Поскольку Йошкар-Ола находится в особенно выгодном положении, с географической точки зрения, природа здесь по праву сказочная. Посетить соборы, площади, театры и прочие достопримечательности этого гостеприимного города могут все. Воспользовавшись предложениями агентства Вип-Трип, можно хорошо и недорого отдохнуть. Для прогулок отлично подойдут парки и скверы. Сегодня особенно модно фотографировать природу и делать селфи, так что условия будут максимально благодатные, кадры получатся шикарные. Регулярные туры в Йошкар-Олу пользуются спросом не только среди школьников, но и среди зрелой категории населения. Узнать больше об этом городе можно благодаря развитой туристической инфраструктуре.

Что привлекает туристов в столице Республики Марий Эл?

  • Центр города практически заново отстроен
  • Есть много интересных мест, посетить которые мечтает каждый турист: Благовещенская башня с боем курантов, музеи, памятники и т.д.
  • Широкие возможности для разнопланового отдыха

Здесь даже есть копия Царь-пушки, что не может не удивлять. Так что можно "вооружиться" фотоаппаратом и отправиться на поиски новых приключений с агентством Вип-Трип.

Автобусные экскурсии на любой вкус

Узнать самое интересное о самых древних городах страны можно не только благодаря Интернету, но и воспользовавшись экскурсионными предложениями нашей компании. Со многих стран мира своей уникальностью туристов привлекает именно Казань. Недаром этот город вполне заслуженно называют "Третьей столицей России". Экскурсии по Казани на автобусе станут прекрасным решением для любителей активного отдыха и ценителей прекрасного.

Туристическая Казань – это направление, которое активно развивается в последнее время. Обладая огромным числом культурных, исторических, природных и духовных достопримечательностей, город неустанно принимает новых гостей, любознательных туристов. В агентстве Вип-Трип можно заказать экскурсию по Казани недорого.

Экскурсионное бюро Вип Трип.

На правах рекламы

По теме

Эксперты предупредили о росте числа депрессивных регионов России
16.06.17 17:20
Путешествуем по Казани
16.06.17 16:31
Практичная и долговечная гидроизоляция фундамента из блоков ФБС
16.06.17 16:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
12.06.2017, 09:48
Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Аналитика

Сегодня 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 7
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Приключения Колобка
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот мир
Он и Она
Орбита 9
Одаренная
Его собачье дело
Чудо-Женщина
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»