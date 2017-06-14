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фото: megasmi.net

Путин назвал проблему российской оппозиции

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Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о проблеме российской оппозиции.

По словам президента, российской оппозиции мешает не контроль СМИ со стороны государства, а отсутствие политической программы. 

"Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто", - заявил Путин.

Интервью транслировалось во вторник (в среду по московскому времени) в эфире телеканала Showtime, отмечает "Интерфакс".

По словам главы государства, "проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей".

Отвечая на реплику Стоуна о том, что Россия является "традиционным авторитарным государством", Путин сказал:

"У нас в течение почти тысячи лет государство складывалось как монархия. Затем произошла так называемая революция 1917 года, к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Сталин. Только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России".

Поэтому, по мнению президента, "невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или в Германии".

"Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно, и вот это и есть нормальный процесс развития", - подчеркнул Путин.

В России интервью выйдет на Первом канале 19–22 июня, отмечает Znak

 

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Комментарии

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Leopol'd
2017-06-14 10:49:26
Президент четко дал понять, что изменений ждать лет70-90. Ну и монархия, случайно прерванная коммунистами, как основа благоденствия.
Шах и мат, оппозиция! Крыть нечем!
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