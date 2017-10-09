Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Политика
18:20, 09 Октября 2017

Путин получил от Берлускони очень оригинальный подарок на свой юбилей

По теме

После критических публикаций в СМИ Алиханова перевезли из сегежской колонии обратно в Петрозаводск
09.10.17 12:11
ФОТО: Акция в поддержку Навального в Петрозаводске прошла быстро и спокойно
07.10.17 19:04
ФОТО и ВИДЕО: Участников акции в поддержку Навального попросили покинуть площадь Кирова
07.10.17 18:28
Все новости
Загрузка...

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подарил Путину пододеяльник.

Берлускони приехал в Сочи на день рождения своего друга, президента России Владимира Путина, отметившего свое 65-летие, и подарил ему вышитый пододеяльник. Об этом пишают "РИА Новости" со ссылкой итальянскую газету Сorriere della Sera.

На пододеяльнике изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Информацию о подарке подтвердили РИА Новости в компании по производству постельного белья.

По словам главы фирмы Микеле Каскавилла, пошив пододеяльника размера king-size занял около шести часов.

Для изготовления постельного белья использовалась машинная печать, а упаковку сделали вручную. "Для нас это большая честь сделать подарок для президента Путина", — отметил Каскавилла.

По теме

После критических публикаций в СМИ Алиханова перевезли из сегежской колонии обратно в Петрозаводск
09.10.17 12:11
ФОТО: Акция в поддержку Навального в Петрозаводске прошла быстро и спокойно
07.10.17 19:04
ФОТО и ВИДЕО: Участников акции в поддержку Навального попросили покинуть площадь Кирова
07.10.17 18:28
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2017, 23:30
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
02.10.2017, 14:19
Город строгого режима
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
04.10.2017, 12:42
Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 11:18
Капитал
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
Петрозаводчанин хотел отдохнуть за рубежом, но в отпуске обнаружил, что все его банковские счета заблокированы.
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
То немцу смерть 20
03.10.2017 10:22
Вся аналитика

Чтиво

06.10.2017 11:54
Личное мнение
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 20
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 4
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
Сегодня 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»