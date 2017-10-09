Путин получил от Берлускони очень оригинальный подарок на свой юбилей

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подарил Путину пододеяльник.

Берлускони приехал в Сочи на день рождения своего друга, президента России Владимира Путина, отметившего свое 65-летие, и подарил ему вышитый пододеяльник. Об этом пишают "РИА Новости" со ссылкой итальянскую газету Сorriere della Sera.

На пододеяльнике изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Информацию о подарке подтвердили РИА Новости в компании по производству постельного белья.

По словам главы фирмы Микеле Каскавилла, пошив пододеяльника размера king-size занял около шести часов.

Для изготовления постельного белья использовалась машинная печать, а упаковку сделали вручную. "Для нас это большая честь сделать подарок для президента Путина", — отметил Каскавилла.