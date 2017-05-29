Путин поручил сделать расселение аварийного жилья постоянным

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в Госдуму законопроект, который предусматривает создание постоянных механизмов переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Кремля.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 г. постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда", — говорится в перечне поручений.

О сроках исполнения поручений и подробнее о расселении аварийного жилья можно прочитать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".