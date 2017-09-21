Путин призвал россиян заботиться о Родине
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По мнению главы государства, также нужно свято беречь непреходящие ценности патриотизма.
Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий в честь 1115-й годовщины зарождения российской государственности и 155-й годовщины открытия памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде.
В телеграмме глава государства призвал беречь непреходящие ценности патриотизма и заботиться о Родине.
"Поздравляю вас с 1155-летием зарождения российской государственности. Этот юбилей знаменует важный этап российской истории — именно тогда, в далёком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства — на основе единения и согласия", — говорится в документе.
"Наша общая задача — свято чтить достояние многих поколений предшественников, свято беречь непреходящие ценности патриотизма, заботиться о благополучии и процветании Родины", — подытожил Владимир Путин.
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