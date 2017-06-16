16:20, 16 Июня 2017
Путин прокомментировал информацию о заморозке повышения пенсий
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Президент России Владимир Путин опроверг информацию о заморозке индексации пенсий до 2030 года.
"Пенсии будут индексировать", - заверил Путин.
Как будут индексировать пенсии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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