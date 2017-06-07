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09:58, 07 Июня 2017
фото: Каргаполье.ru

Путин рассказал, как бы повел себя в одном душе с геем

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Президент России Владимир Путин рассказал, что бы он делал, оказавшись на подводной лодке в одном душе с геем.

Такой вопрос ему задал режиссер Оливер Стоун в интервью для своего документального фильма, посвященного Путину, сообщает "Дождь" со ссылкой на Bloomberg.

В беседе с Путиным Стоун вспомнил о российском законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма. Режиссер спросил президента, не видит ли он в этом законе признаков дискриминации. Путин ответил, что геев никто не притесняет.

После этого Стоун задал вопрос о том, что бы сделал Путин, если бы, оказавшись на подводной лодке, ему пришлось идти в одну душевую с геем. В ответ на вопрос Путин засмеялся и сказал: "Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо", — подчеркнул президент.

Интервью Стоуну Путин дал в рамках подготовки режиссером документального фильма, посвященному президенту России. Его премьера пройдет на телеканале Showtime. Фильм разделен на четыре части длительностью по два часа. Их покажут с 12 по 15 июня.

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2017-06-07 11:03:43
На подводных лодках всё без предпочтений и рукоприкладства. Молодец Оливер, подловил))
YellowSubmarine
2017-06-07 11:01:03
Почему сразу "в подводной лодке"? У непосвящённых в тонкости морской службы может сформироваться ложное представление о нравах и обычаях служивого люда.
К тому же существует мнение, что в тех местах, где ВВП по роду деятельности приходится бывать довольно часто представителей сексменьшинств в разы больше! И - ничего!!!
новый
2017-06-07 10:51:24
Этого мастера дзюдо уже все кому не лень давно в партер ставят. Помидорами не отделается.
User
2017-06-07 10:14:52
Зачем на подводной лодке? У нас их целая галера.
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