Путин рассказал о своих внуках

Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну впервые рассказал о своих внуках.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN, журналисты которого ознакомились с первой частью еще не вышедшего фильма Стоуна.

В разговоре с российским лидером Стоун спросил, любит ли Путин своих внуков. "Путин ответил, что любит их, однако признал, что у него не хватает времени, чтобы играть с ними", — пишет CNN.

Впервые фильм Стоуна будет представлен в эфире американского телеканала Showtime 12 июня. В России права на его трансляцию приобрел "Первый канал", фильм будут показывать с 19 по 22 июня в 21.30.

Фильм поделен на четыре части. Как рассказывал режиссер, в течение двух лет команда, работавшая над картиной, встречалась с Путиным четыре раза. Сам Стоун объяснял, что задумал фильм "не столько как документальную картину, сколько как сеанс вопросов и ответов".

О своем намерении снять фильм про российского президента режиссер впервые заявил осенью 2014 года. Тогда Стоун отмечал, что хочет взять у Путина интервью для того, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

Пока что было опубликовано несколько отрывков фильма, в которых президент России рассказывает об отношении к своей охране, об отношении к Эдварду Сноудену и о том, как в 2000 году предлагал президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вопрос вступления России в НАТО. Также Путин в интервью Стоуну говорил, что масштабного вооруженного конфликта между Россией и США не смог бы пережить никто.